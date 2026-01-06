سجل صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر، ليؤكد تأهل بلاده بعد التمديد لشوطين إضافيين في مباراة أقيمت على ملعب "أدرار" في مدينة أكادير.

وقال نجم ليفربول عقب اللقاء: "لقد كانت مباراة قوية، كافحنا بدنيا، ولم تكن مباراة سهلة".

وأضاف: "المستويات متقاربة في كأس أمم إفريقيا، ولا يوجد فريق يخسر بفارق كبير في هذه البطولة، أنا سعيد بهذا الفوز".

وأشار محمد صلاح إلى أن منتخب بلاده كافح كثيرا وعانى أمام بنين من أجل حجز تذكرة التأهل لدور الثمانية، في الوقت الذي يرتكز المنتخب المصري على عناصر معظمها يلعب في الدوري المحلي.

وبشأن طموحه في الفوز بلقب كأس الأمم، ختم صلاح تصريحاته: "كنت أحلم كثيرا باللعب في هذا المستوى، إنه شرف لي التواجد في هذه البطولة".

وينتظر منتخب مصر في دور الثمانية الفائز من مواجهة كوت ديفوار حامل اللقب ضد بوركينا فاسو.

إصابة محمد حمدي

وفي السياق، أكد محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق أثبتت اصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وقال أبو العلا في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة، إن الأشعة أثبتت إصابة محمود تريزيجيه بتمزق في أربطة الكاحل وجاري تجهيزه للحاق بباقي مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب.

وكان حمدي قد خرج في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، بعد أحد الالتحامات القوية مع لاعبي بنين، ليخرج مصابا ويدخل بدلا منه أحمد فتوح.