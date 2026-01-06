وحقق منتخب نيجيريا فوزا عريضا على موزمبيق بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي أُقيم مساء الإثنين على ملعب المجمع الرياضي بفاس، ليحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، إلا أن أجواء الانتصار شابها توتر واضح داخل الملعب.

وافتتح لوكمان التسجيل في الدقيقة 20، رافعا رصيده إلى ثلاثة أهداف في البطولة، بعدما واصل تألقه اللافت، كما كان قد صنع هدفين لفيكتور أوسيمين في المباراة ذاتها، معوضا غياب الأخير عن التسجيل في آخر مواجهات دور المجموعات أمام أوغندا.

لكن في الدقيقة 63، اندلع خلاف بين النجمين بعدما حاول لوكمان مراوغة أحد مدافعي موزمبيق وفقد الكرة، ليدخل أوسيمين في نوبة غضب، متوجها إليه بحدة ومطالبا إياه بتمرير الكرة، في لقطة وثقتها مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع.

وتدخل قائد المنتخب النيجيري ويلفريد نديدي لاحتواء الموقف وتهدئة أوسيمين، إلا أن الأخير دفعه جانبا، قبل أن يُظهر لاحقا فتورا واضحا في التحرك داخل منطقة الجزاء عندما تكون الكرة بحوزة لوكمان. وفي مشهد آخر، ظهر نديدي وهو يقترب من لوكمان لمواساته ورفع معنوياته.

وبعد دقائق من الواقعة، قرر مدرب نيجيريا إريك شيل استبدال أوسيمين في الدقيقة 68، والدفع بالجناح موسيس سيمون لاعب باريس إف سي.

وعقب صافرة النهاية، لم يشارك أوسيمين زملاءه الاحتفال بالتأهل، حيث غادر أرض الملعب مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، في وقت تدخل فيه مسؤولو الاتحاد النيجيري لمنع بقية اللاعبين من الاقتراب منه.

ورغم التأهل المستحق، أعادت الحادثة فتح باب النقاش حول الانضباط داخل صفوف منتخب نيجيريا، قبل مواجهته المرتقبة في ربع النهائي، في ظل طموحات كبيرة بالمنافسة على اللقب.