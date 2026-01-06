ويتربع براهيم دياز، نجم المنتخب المغربي، على قمة ترتيب الهدافين حتى الآن برصيد 4 أهداف في 4 مباريات، بعدما واصل عروضه القوية على أرضه وفي مباريات حاسمة دفعت بالمغرب إلى ربع النهائي.

ويأتي في المركز الثاني ثلاثة لاعبين على بعد هدف واحد من الصدارة، بينهم رياض محرز قائد الجزائر وأيوب الكعبي أيضا من المغرب، والمصري محمد صلاح، حيث سجل كلٌ منهما 3 أهداف في البطولة حتى الآن.

كما يشارك نجما نيجيريا، أديمولا لقمان وفيكتور أوسيمين، السباق، بثلاثة أهداف لكل منهما.

ويحلم العرب باستعادة الحذاء الذهبي الإفريقي، الغائب عنهم لأكثر من 15 عاما.

وكان المصري محمد ناجي جدو آخر من حقق الحذاء الذهبي لأمم إفريقيا، في نسخة 2010.

ترتيب الهدافين حتى الآن: