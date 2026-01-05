وافتتح المصري مروان عطية التسجيل للفراعنة في الدقيقة 69، قبل أن يعدل جودال دوسو النتيجة لمنتخب بنين في الدقيقة 83.

وبعد التعادل في التوقيت الأصلي، اتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية، حيث سجل ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 97، ثم أضاف محمد صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 123.

وسيواجه المنتخب المصري في ربع النهائي الفائز من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو، المقررة يوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة إصابة اللاعب المصري محمد حمدي ومغادرته ملعب أكادير.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الجهاز الطبي لمنتخب مصر، إن اللاعب يعاني من التواء في الركبة.

وأوضح أنه تم نقل حمدي للمستشفى من أجل الخضوع للأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى قوة الإصابة.