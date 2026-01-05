وجاء في بيان للنادي: "استقال روبن أموريم من منصبه كمدرب رئيسي لنادي مانشستر يونايتد"، مضيفا "تم تعيين روبن في نوفمبر 2024، وقاد الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي في بلباو في مايو".

وأوضح: "مع احتلال مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، اتخذت إدارة النادي قرارا صعبا بأن الوقت قد حان لإجراء تغيير".

وتابع: "يتقدم النادي بالشكر لروبن على مساهمته في النادي، ويتمنى له التوفيق في مسيرته المستقبلية".

وأشار البيان إلى أن دارين فليتشر سيتولى قيادة الفريق ضد بيرنلي يوم الأربعاء.

وواصل مان يونايتد نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه ليدز يونايتد، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ20 للمسابقة.

وخلال المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء، أعرب أموريم عن استيائه من إدارة النادي، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكان أموريم قد ألمح إلى وجود حالة من الغضب خلف الكواليس قبل المباراة، حيث رفض مدرب يونايتد توضيح تصريحاته الأخيرة حول خطط النادي في سوق الانتقالات.

وبدا المدرب الشاب (40 عاما) محبطا عندما تهرب من الإجابة على تلك الأسئلة، لكنه كان أكثر صراحة عندما سئل عقب مواجهة ليدز عما إذا كان لا يزال يشعر بثقة مجلس الإدارة. وقال أموريم: "يا رفاق، بداية، لاحظت أنكم تتلقون معلومات منتقاة حول كل شيء، لقد جئت إلى هنا لأكون مديرا فنيا لمانشستر يونايتد، لا مدربا له. وهذا واضح".

وأضاف مدرب يونايتد: "أعلم أن اسمي ليس (توماس) توخيل، ولا (أنطونيو) كونتي، ولا (جوزيه) مورينيو، لكنني المدير الفني لمانشستر يونايتد، وسيبقى الوضع على هذا النحو لمدة 18 شهرا أو حتى يقرر مجلس الإدارة التغيير، هذه كانت وجهة نظري".

وأصبح في جعبة مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزين فقط في مبارياته السبع الأخيرة بالمسابقة، 31 نقطة في المركز السادس بترتيب البطولة العريقة.

وعانى أموريم من الإخفاقات أكثر من النجاحات منذ توليه منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد في أواخر 2024.