ويأتي القرار بعد فشل الطرابلسي في التأهل لدور الثمانية من المسابقة القارية بعد الخسارة أمام مالي بركلات الترجيح في دور الـ16 للبطولة، السبت، حيث لم يقدم منتخب (نسور قرطاج) الأداء المنتظر منه في البطولة.

وتنتظر الجماهير التونسية الغاضبة تعيين مدير فني جديد استعدادا للمشاركة في كأس العالم المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة وكندا والَمكسيك.

ويتواجد المنتخب التونسي، الذي يشارك في المونديال للمرة السابعة، في المجموعة السادسة بكأس العالم إلى جانب منتخبات هولندا واليابان والفائز من الملحق الأوروبي الذي يضم منتخبات السويد وأوكرانيا وبولندا وألبانيا.

وكان منتخب تونس استهل مسيرته في أمم إفريقيا 2025 بالفوز 3-1 على أوغندا في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، ثم خسر 2-3 أمام نيجيريا في الجولة الثانية، بينما اختتم لقاءاته في الدور الأول بالتعادل 1-1 مع تنزانيا، ليصعد للأدوار الإقصائية، بعدما تواجد في المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق 5 نقاط خلف المنتخب النيجيري (المتصدر).

يذكر أن المنتخب التونسي توج بلقب كأس أمم إفريقيا مرة وحيدة عندما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 2004.