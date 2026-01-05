وبنتيجة 2-1، تأهلت أسود الكاميرون إلى الدور ربع النهائي من البطولة، بعد مباراة صعبة أمام جنوب إفريقيا.

وعلى استاد المدينة في الرباط، تقدم منتخب الكاميرون بهدفي جونيور تشامادو وكرستيان كوفاني، حتى الدقيقة 88، عندما قلص إيفدنس ماغوبا الفارق لجنوب إفريقيا.

لكن عودة جنوب إفريقيا جاءت متأخرة، لتخرج بعد بطولة متواضعة، كانت على عكس نسخة 2023 التي أحرز فيها منتخب جنوب إفريقيا البرونزية.

وبهذا الانتصار، سيواجه منتخب الكاميرون، صاحب الأرض والجمهور، المنتخب المغربي، في ربع نهائي البطولة، مساء الجمعة المقبل.