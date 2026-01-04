وسجل إبراهيم دياز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، ليقود "أسود الأطلس" إلى دور الثمانية، ويصنع في الوقت ذاته رقما تاريخيا في البطولة.

وأصبح نجم ريال مدريد الإسباني أول لاعب مغربي ينجح في التسجيل خلال 4 مباريات متتالية في تاريخ كأس أمم إفريقيا، بعدما هز شباك جزر القمر ومالي وزامبيا في دور المجموعات، ثم واصل تألقه أمام تنزانيا.

وانفرد دياز بصدارة ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، مؤكدا دوره الحاسم في مشوار المنتخب المغربي نحو اللقب القاري على أرضه.

وكان منتخب المغرب تأهل لمرحلة خروج المغلوب في البطولة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، في حين صعد منتخب تنزانيا للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه بعدما حل في المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد نقطتين فقط، عقب تعادله مع أوغندا وتونس وخسارته أمام نيجيريا.

يذكر أن منتخب المغرب ضرب موعدا في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل، مع الفائز من لقاء جنوب إفريقيا والكاميرون، الذي يجرى في وقت لاحق من مساء الأحد بدور الـ16.