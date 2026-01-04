وفسر حسن إشراك 26 لاعبا في 3 مباريات بالبطولة القارية، قائلا إن ذلك "كان رسالة ثقة تهدف إلى تجهيز جيل يمتلك الخبرات الكافية للاستحقاقات المقبلة".

وأكد أن طموح "الفراعنة" هو التأهل لدور الثمانية "مع كامل الاحترام للمنافس الذي لم يصعد بالصدفة، بل سار بخطى ثابتة في تصفيات كأس أمم إفريقيا والمونديال ضمن مجموعة قوية".

وشدد المدرب المصري على هوية المنتخب، قائلا: "نحن أبطال إفريقيا 7 مرات، ونمثل شعبا قوامه 120 مليون محب لكرة القدم، واللاعبون لديهم إصرار وبروحهم سنعبر إلى دور الثمانية، فالبطولة بالنسبة لنا هي مباراة بنين".

وتطرق حسن، الذي سبق له التتويج بالبطولة لاعبا أعوام 1986 و1998 و2006، للحالة البدنية للفريق، مشيرا إلى أن لاعب الوسط مهند لاشين لا يزال يعاني الإصابة ولم يشارك في التدريبات الجماعية، كما يعاني الثنائي مصطفى محمد وأسامة فيصل كدمات طفيفة.

لكنه طمأن الجماهير بجاهزية الجميع، مستفيدين من الفاصل الزمني الكافي للاستشفاء والتعافي بدنيا وذهنيا.

وأثنى المدرب على نجم المنتخب محمد صلاح، واصفا إياه بأنه "من أفضل لاعبي العالم في آخر 10 سنين"، مؤكدا على عقليته الاحترافية المميزة وقدرته على تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول الإنجليزي والمنتخب، متمنيا أن يقود بلاده لتحقيق اللقب.

وأوضح حسن أنه يميل إلى الاعبين الذين يجيدون مهاما في أكثر من مركز، مثل محمود تريزيجيه وعمر مرموش، الذي يتألق مع مانشستر سيتي الإنجليزي في عدة مراكز هجومية، مؤكدا أن طريقة لعب المنتخب تطورت لتعتمد على "التحركات الجماعية بدلا من الفرديات"، وهو ما يفسر وصول الفريق المتكرر لمرمى المنافسين وتعدد مسجلي الأهداف.

ورفض المدرب نغمة الاستهانة بالمنافس أو استحضار سيناريو خروج المغرب في 2019، مؤكدا أن احتراف اللاعبين الأفارقة في أوروبا جعل كل المواجهات صعبة، وقال: "من يريد اللقب عليه احترام المنافسين، ومواجهة بنين أشبه بالنهائي".

واختتم المدرب حديثه بالرد على "الشائعات والضغوط"، مؤكدا أن اتحاد الكرة وفر كافة الإمكانات لراحة اللاعبين، ولا يلتفت الفريق لأي أقاويل خارج الملعب.