وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن نحو 100 مشجع تجمعوا عند عودة الفريق، واعتدوا على الحافلة بإلقاء مقذوفات، مما أدى إلى تحطم إحدى نوافذها، واضطر الشرطة إلى التدخل لمنع تفاقم الأوضاع.

ورددت الجماهير هتافات تطالب برحيل المدير الفني للفريق كارلوس كوربيران ومالك النادي بيتر ليم، في ظل تدهور نتائج فالنسيا الذي تراجع إلى المركز السابع عشر بعد 18 جولة.

ودان نادي فالنسيا في بيان رسمي ما وصفه بـ"الأعمال العنيفة"، مؤكدا تفهمه لغضب الجماهير من النتائج، لكنه شدد على رفضه التام لأي سلوك قد يعرض اللاعبين أو الجهاز الفني للخطر.

ويعيش فالنسيا موسما صعبا، إذ لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط في 18 مباراة، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر.