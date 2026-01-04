وعزز برشلونة صدارته للترتيب رافعا رصيده إلى 49 نقطة، متقدما بسبع نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف ريال بيتيس الأحد، بينما تجمد رصيد إسبانيول في المركز الخامس عند 33 نقطة.

وفي مباراة صعبة وندية كاد إسبانيول أن يفتتح التسجيل فيها في عدة مناسبات، جاء هدف التقدم لبرشلونة قبل أربع دقائق من النهاية، عندما تلقى أولمو تمريرة من فيرمين لوبيز وسدد الكرة في الزاوية البعيدة.

وفي الوقت بدل الضائع، انطلق لوبيز على الجهة اليمنى ليصنع الهدف الثاني لليفاندوفسكي عبر تمريرته الحاسمة الثانية في المباراة، ليحسم برشلونة الفوز ويسكت جماهير إسبانيول المتحمسة.

وكان إسبانيول الفريق الأكثر خطورة في الجانب الهجومي لفترات طويلة، إذ ضغط بقوة وصنع العديد من الفرص الواضحة، لكن غارسيا تألق مرارا وتكرارا ولم يتأثر بضغوط مشجعي فريقه السابق.

وقدم حارس برشلونة سلسلة من التصديات الرائعة، منها تصديه لضربة رأس من بيري ميا من مسافة قريبة في الشوط الأول، وتسديدتين متتاليتين من روبرتو فرنانديز، ثم انقض على كرة خادعة سددها كارلوس روميرو، وواصل أصحاب الأرض الضغط بقوة.

ويتطلع برشلونة إلى الاحتفاظ بهذه الدفعة عندما يلتقي أتليتيك بيلباو يوم الأربعاء، قبل نهائي كأس السوبر الإسبانية.