وسجل رايس هدفين ليقود فريقه لتحقيق الفوز بعد بداية سيئة، معززا موقع أرسنال في الصدارة وموسعا الفارق مع أقرب منافسيه.

وعاد رايس إلى التشكيلة بعد غيابه عن فوز أرسنال 4-1 على أستون فيلا بسبب الإصابة، وسدد الكرة في الشباك مع بداية الشوط الثاني ليمنح فريقه التقدم، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثاني له بعد تمريرة من البديل بوكايو ساكا.

وكان بورنموث قد تقدم في الدقيقة العاشرة، عندما مرر جابرييل، مدافع أرسنال، الكرة مباشرة إلى إيفانيلسون مهاجم بورنموث، الذي أنهى الهجمة بسهولة في الشباك.

لكن جابرييل سرعان ما عوض خطأه النادر، بعدما سجل هدف التعادل بعد ست دقائق فقط من هدف التقدم.

وبدا أن أرسنال في طريقه لتحقيق فوز مريح بعد ثنائية رايس، لكن البديل جونيور كروبي أعاد الإثارة إلى اللقاء بعدما سدد كرة قوية تجاوزت الحارس ديفيد رايا، ليضع أرسنال تحت الضغط في الدقائق الأخيرة.

ورغم ذلك، صمد فريق المدرب ميكل أرتيتا حتى صافرة النهاية، محققا فوزه الخامس على التوالي في الدوري، ليزيد الضغط على مانشستر سيتي، الذي يأمل في تقليص الفارق إلى أربع نقاط عندما يواجه تشيلسي غدا الأحد.

ورفع أرسنال رصيده إلى 48 نقطة من 20 مباراة، بينما يملك أستون فيلا 42 نقطة، في حين يمتلك مانشستر سيتي 41 نقطة.