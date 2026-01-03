وقال مصدر داخل الأهلي المصري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن اللاعب بصدد إنهاء إجراءات تأشيرة السفر، على أن يتوجه إلى برشلونة نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار المصدر إلى أن "الاتفاق بين الناديين تم بالفعل، وتتم حاليا صياغة العقود النهائية".

وأوضح أن تفعيل التعاقد مرهون باجتياز حمزة عبد الكريم الكشف الطبي بنجاح، لافتا إلى أن الإعارة ستكون لمدة 6 أشهر من دون مقابل مادي.

وأضاف أن العقد يتضمن بندا يتيح لبرشلونة ضم اللاعب بشكل نهائي مقابل مليون ونصف المليون يورو، إلى جانب حوافز إضافية تصل إلى 5 ملايين يورو، مرتبطة بنسبة مشاركته وتصعيده إلى الفريق الأول خلال مدة التعاقد.