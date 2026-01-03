وقال تياو، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، إن منتخب السودان يتمتع بتنظيم جيد ويملك القدرة على وضع منافسيه في مواقف صعبة، مشدداً على أن الاحترام الكامل للمنافس سيكون مفتاح التعامل مع اللقاء.

وأضاف: "سندخل المباراة بقدر كبير من الجدية والاحترام للمنتخب السوداني. إنه فريق منظم ويعرف كيف يعقّد الأمور على خصومه، ونحن استعددنا بشكل جيد، خاصة على الصعيد الهجومي، لأن الفعالية في اللحظات الحاسمة ستكون أمرا حاسما".

وأشار مدرب السنغال إلى أن الأدوار الإقصائية تمثل مرحلة مختلفة من البطولة، قائلا: "ابتداء من الآن، كل مباراة ستكون صعبة. سنحتاج إلى قوة ذهنية عالية وأن نكون فعالين إلى أقصى حد عندما تتاح لنا الفرص".

وختم تياو تصريحاته بالتأكيد على معرفته الجيدة بالمنافس، موضحا: "سنواجه فريقا منضبطا ومنظما للغاية. منتخب السودان لعبنا أمامه من قبل، وقد قدم مستويات جيدة، لا سيما خلال تصفيات كأس العالم 2026 حين تصدر مجموعته لفترة طويلة. لن نستهين بهذه المباراة إطلاقا".