وتلقت آمال مانشستر سيتي في ملاحقة الصدارة ضربة جديدة، بعدما اكتفى بالتعادل دون أهداف مع مضيفه سندرلاند، الذي واصل عروضه القوية على أرضه هذا الموسم، محافظا على سجله خاليا من الهزائم.

وألغى حكم الفيديو المساعد هدفا مبكرا لسيتي سجله برناردو سيلفا في الدقيقة السادسة بداعي التسلل، فيما أهدر أصحاب الأرض فرصة خطيرة عبر برايان بروبي في الدقيقة 19.

وفرض سيتي سيطرته خلال الشوط الثاني، وأهدر عدة فرص محققة، أبرزها لسافينيو، كما شكل دخول يوسكو غفارديول إضافة هجومية واضحة، إلا أن تألق حارس سندرلاند روبن روفس، والتنظيم الدفاعي الصلب، حرما الضيوف من تسجيل هدف الفوز.

وفي مواجهة أخرى، أوقف ليدز يونايتد سلسلة انتصارات ليفربول، بفرضه التعادل السلبي على حامل لقب الموسم الماضي، في لقاء اتسم بالندية وقلة الفرص.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي الخامس، وبفارق مماثل عن مانشستر يونايتد السادس، كما يفصله 12 نقطة عن أرسنال المتصدر.

في المقابل، رفع ليدز رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس عشر، مبتعدا بفارق سبع نقاط عن مراكز الهبوط.

ويأتي هذان التعادلان ليزيدا من تعقيد سباق المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مع اقتراب مرحلة حاسمة من الموسم.