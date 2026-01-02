وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن القرار جاء في أجواء مشحونة، بعدما وصلت الخلافات إلى مرحلة لم يعد معها الاستمرار ممكنا.

بيان رسمي من تشيلسي

وفي بيان رسمي، أكد تشيلسي انتهاء العلاقة مع مدربه الرئيسي، مشيرا إلى أن ماريسكا قاد الفريق لتحقيق إنجازات بارزة، أبرزها التتويج بلقبي دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، معربا عن شكره له على مساهماته التي ستظل جزءا من تاريخ النادي الحديث.

وأضاف البيان أن الفريق لا يزال ينافس في أربع بطولات هذا الموسم، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، موضحا أن الطرفين يعتقدان أن التغيير في هذه المرحلة يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى مساره الصحيح.

بحث عاجل عن مدرب جديد

وباشرت إدارة تشيلسي تحركاتها من أجل التعاقد مع مدرب جديد في أقرب وقت ممكن، في محاولة للحد من أي تداعيات سلبية على نتائج الفريق خلال المرحلة المقبلة، دون الكشف حتى الآن عن الأسماء المطروحة لخلافة ماريسكا.

وكان المدرب الإيطالي قد أعاد تشيلسي إلى منصات التتويج، بعد قيادته الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2024-2025، ثم التتويج بكأس العالم للأندية خلال الصيف الماضي.

خلفيات الأزمة

ويأتي قرار الإقالة في ظل تراجع نتائج تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق الفريق فوزا واحدا فقط في آخر 7 مباريات، ويحتل حاليا المركز الخامس بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال.

وكانت آخر مباريات الفريق قد انتهت بالتعادل 2-2 أمام بورنموث في 30 ديسمبر، في لقاء غاب عنه ماريسكا بسبب الإيقاف، كما لم يحضر المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وبرر المدرب المساعد ويلي كاباليرو غياب ماريسكا بتعرضه لوعكة صحية، إلا أن تقارير إعلامية، من بينها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أشارت إلى أن الغياب كان مرتبطا بالتفكير في مستقبله مع النادي.

ورغم تراجع النتائج محليا، تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس كاراباو، ويستعد لاستئناف مشواره في دوري أبطال أوروبا، كما يواجه تشارلتون في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل مباراة مرتقبة أمام مانشستر سيتي، الأحد المقبل، في ظل غموض يحيط بهوية المدرب الذي سيقود الفريق مؤقتا.