ووافق الأهلي المصري على عرض برشلونة لضم المهاجم الشاب، الذي أكمل 18 عاما اليوم، على سبيل الإعارة حتى يونيو، مع خيار الشراء مقابل 1.5 مليون يورو، ويستعد للسفر إلى برشلونة لاتمام إجراءات الصفقة، حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة، الخميس، نقلا عن مصادر مصرية، أن إدارة الأهلي اجتمعت، مساء الأربعاء، لمناقشة العرض المحسّن الذي أرسله النادي الكتالوني.

وتعطلت المفاوضات بين الطرفين قبل أسابيع بسبب رفض الأهلي العرض الأول المقدم من برشلونة لضم المهاجم الشاب.

وكان عرض برشلونة الأول ينص على استعارة اللاعب مجانا حتى نهاية الموسم، ودفع ما يصل إلى 1.2 مليون يورو في حال تفعيل بند الشراء، إضافة إلى مكافآت ترفع إجمالي الصفقة إلى 3 ملايين يورو، مع 10 بالمئة من إعادة البيع.

ودفع رفض الأهلي برشلونة إلى تقديم عرض جديد، حيث سيحصل الأهلي على 1.5 مليون يورو في حال تفعيل بند الشراء، مع زيادة المكافآت والحوافز لتصل إجمالي الصفقة إلى 5 ملايين يورو، إضافة إلى 15 بالمئة من قيمة بيع اللاعب في المستقبل.

وسينضم عبد الكريم إلى أكاديمية النادي الإسباني "لا ماسيا" لتعزيز هجوم الفريق الثاني.