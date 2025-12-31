وحسم منتخب الجزائر فوزه في الشوط الأول، إذ سجل خلاله أهدافه الثلاثة بواسطة زين الدين بلعيد وفارس شايبي وإبراهيم مازا، وتكفل إيميليو نسوي بتسجيل الهدف الوحيد لغينيا الاستوائية في الشوط الثاني.

وبعد الثأر من غينيا الاستوائية التي فازت عليه بهدف دون رد في نسخة الكاميرون 2021 من البطولة القارية، يستعد منتخب الجزائر لملاقاة الكونغو الديمقراطية في دور الستة عشر.

وبات منتخب الجزائر ثاني منتخب فقط بعد نيجيريا يحقق العلامة الكاملة بثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، وذلك بعد فوزه في المباراة الأولى على السودان 3 /صفر ثم بوركينا فاسو 1 /صفر.

وسجل منتخب الجزائر سبعة أهداف، واهتزت شباكه مرة واحدة فقط في دور المجموعات، أي أنه يمتلك ثاني أقوى خط هجوم بالتساوي مع السنغال وبفارق هدف واحد عن نيجيريا، كما يتشارك مع ستة منتخبات أخرى في امتلاك أقوى خط دفاع.