وكان كارلوس، الذي اعتزل كرة القدم في عام 2016 بعد مسيرة حافلة بالألقاب، يقضي وقتا مع عائلته في البرازيل قبل أن ينقل إلى مستشفى قريب بسبب جلطة دموية صغيرة في ساقه، وفقا ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية الأربعاء.

ولكن نتائج الفحص بالرنين المغناطيسي الذي خضع له كشفت أن قلبه لا يعمل بشكل صحيح.

ونتيجة لذلك، خضع كارلوس لعملية جراحية فورية، واستغرقت الجراحة التي كان من المفترض أن تتم في 40 دقيقة، حوالي ثلاث ساعات بسبب مشاكل خلال العملية.

ولكن في الأخير كللت العملية بالنجاح، لكن كارلوس ما يزال تحت المراقبة الدقيقة وسيبقى تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة إضافية للتأكد من تعافيه.

ونقلت الصحيفة عن اللاعب قوله: "أنا الآن بخير وتحت مراقبة دقيقة".

ولم تكن هذه الأزمة الصحية الوحيدة التي تعرض لها قائد المنتخب البرازيلي في عام 2025، إذ سبق له أن تعرض لـ"مرض مفاجئ" في أبريل الماضي ولكنه شفي منه لاحقا.

ولعب كارلوس في صفوف ريال مدريد لمدة 11 عاما وخاض 527 مباراة، وفاز بـ4 ألقاب في الدوري الإسباني و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا بين عامي 1996 و2007، إلى جانب لقب كأس العالم 2002 مع المنتخب البرازيلي.