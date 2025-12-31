وقال المجبري عقب اللقاء: "بالتأكيد كنا نريد الفوز، لكننا حققنا الأهم وهو التأهل للدور الثاني".

وأضاف اللاعب التونسي: "لقد حاولنا الاحتفاظ بالكرة لكن ارتكبنا الكثير من الأخطاء".

وختم: "لقد أخطأت وتسببت في هدف التعادل لمنتخب تنزانيا، ولولا هذا الخطأ لنجحنا في الفوز بهذه المباراة".

وجمع منتخب تونس 4 نقاط في مشواره بالمجموعة، ليتأهل رفقة نيجيريا (9 نقاط) وتنزانيا (نقطتين) ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث بمجموعات الدور الأول.

وسيلعب منتخب تونس ضد مالي، السبت المقبل، ضمن منافسات دور الـ16.