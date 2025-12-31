وقال عبد الرؤوف عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "جمهور نادي الزمالك العظيم، تقدمت اليوم باعتذار رسمي عن عدم الاستمرار في مهمتي كمدير فني لنادي الزمالك. أغادر موقعي داخل النادي، لكن الزمالك سيظل حاضرًا في قلبي وعقلي، كيانًا كبيرًا تشرفت بالعمل من أجله وخدمته".

وأضاف: "سيبقى حبي وتقديري لنادي الزمالك وجماهيره دون تغيير، وسأظل دائمًا داعمًا ومخلصاً لهذا الكيان العريق، في كل وقت وتحت أي ظرف".

وتابع المدرب الشاب: "شكرا لكل مجموعة العمل الذين تشرفت بالعمل معهم. شكرا للاعبين والجهاز الطبي والإداري للنادي الزمالك ولن يكون للحديث بقية".

وكان عبد الرؤوف قد توترت علاقته بإدارة النادي بعدما كشف عن قيام المغربي محمود بنتايج المدافع الأيسر بفسخ تعاقده مع النادي، وهو الأمر الذي سبق أن نفته الإدارة، ليضع المدرب مسؤولي النادي في موقف حرج أمام الجماهير.