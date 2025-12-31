وضمنت منتخبات السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين التأهل إلى دور الستة عشر قبل هذه الجولة، لكن أسود التيرانغا أنهوا المشوار في الصدارة، تلتهم الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني، التي ضربت موعدا مع الجزائر، الذي ضمن التأهل والصدارة عن مجموعته.

وتأهلت بنين إلى الأدوار الإقصائية ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، لتواجه مصر في دور الستة عشر.

ويمتلك منتخب السنغال سبع نقاط من انتصارين وتعادل، متفوقا بفارق هدفين على منتخب الكونغو الديمقراطية، فيما حلت بنين ثالثة برصيد ثلاث نقاط بعد أن حققت الانتصار الأول في تاريخها القاري.

وحسمت السنغال الفوز على بنين بهدف في الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني، حيث سجل عبدولاي سيك الهدف الأول في الدقيقة 38، ثم أضاف حبيب ديالو الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ولعب منتخب السنغال بعشرة لاعبين بعد طرد كاليدو كوليبالي في الدقيقة 71، لكنه تحصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع سجل منها شريف نداي الهدف الثالث.

وفي المباراة الثانية، التي فاز فيها منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 3-0 على بوتسوانا، تقدم ناثانيال مبوكو بهدف في الدقيقة 31، ثم سجل جايل كاكوتا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 41، قبل أن يعود ويسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 60.

وعلى ملعب المدينة في العاصمة المغربية الرباط، لعب منتخب الكونغو الديمقراطية مباراة من طرف واحد أمام نظيره البوتسواني، حيث تفوق بشكل كبير على مستوى النتيجة والأداء.

وجاء التقدم لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 31 عن طريق ناثانيال مبوكو، الذي تابع كرة عرضية أمام المرمى من جايل كاكوتا.

وفي الدقيقة 41 حصل منتخب الكونغو الديمقراطية على ركلة جزاء سجلها بنجاح كاكوتا، ليضاعف تقدم الكونغو.

وفي الشوط الثاني واصل اللاعب نفسه تألقه، إذ سجل لاعب صقاريا سبور التركي الهدف الثالث في الدقيقة 60، مستغلًا تمريرة ثيو بوجوندا.

وكاد فيستون مايلي، مهاجم بيراميدز المصري، أن يسجل هدفًا رابعًا للكونغو الديمقراطية، لكن تدخل تقنية الفيديو ألغى الهدف.

ولجأ الفرنسي سيباستيان ديسابر، مدرب الكونغو الديمقراطية، إلى بعض الأوراق البديلة بعد حسم المباراة بالفوز الكبير، حيث شارك صامويل إيسندي على حساب جايل كاكوتا، ونواه صديقي بدلًا من شارليس بيكيل، كما شارك براين سيبينجا على حساب فيستون مايلي.

وسبق أن احتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الرابع في نسخة 2024 التي استضافتها كوت ديفوار، بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.