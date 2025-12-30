ولدى تونس أربع ‌نقاط في ​المركز الثاني، متأخرة بفارق خمس نقاط عن نيجيريا المتصدرة.

واحتلت تنزانيا المركز الثالث بنقطتين ولدى أوغندا متذيلة المجموعة نقطة واحدة.

ومنح ​إسماعيل ‍غربي التقدم لتونس في الدقيقة 43 من ركلة جزاء، لكن فيصل سالوم أدرك ‍التعادل ⁠لتنزانيا فور نهاية الاستراحة.

وفي نفس ‍التوقيت، سجل رافائيل أونيديكا هدفين في الشوط الثاني ليقود نيجيريا لفوز كبير ‌على أوغندا التي ‍أكملت ‍المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الحارس ساليم ماغولا فور مشاركته ‌بدلا من المصاب دينيس أونيانغو.

وكان بول أونواتشو افتتح التسجيل لنيجيريا في الدقيقة 28، بينما سجل روجرز ماتو هدف أوغندا الوحيد في الدقيقة 75.