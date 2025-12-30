وضمنت منتخبات المغرب ومالي ومصر وجنوب إفريقيا تأهلها إلى دور الـ16 من البطولة، بعد نهاية مباريات دور المجموعات في المجموعتين الأولى والثانية.

وتصدر المغرب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وجاءت خلفه مالي برصيد 3 نقاط، بينما ودعت زامبيا وجزر القمر المنافسات برصيد نقطتين لكل فريق.

وجاءت نتائج مباريات الإثنين لتهدي التأهل لمنتخبي بنين وموزمبيق من ضمن أفضل فرق احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

وتحتل بنين المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، وتلعب الثلاثاء مع السنغال في آخر مباريات دور المجموعات، بينما يحتل منتخب موزمبيق المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على الغابون.

كما ضمن منتخب السودان تأهله إلى دور الـ16 قبل ختام دور المجموعات بالمجموعة الرابعة، بعدما فاز في الجولة الماضية على غينيا الاستوائية بهدف نظيف، ليتأهل إلى جانب الجزائر وبوركينا فاسو.

وسيكون بمقدور السودان الصعود كثاني المجموعة، في حال فوزه على بوركينا فاسو، الثلاثاء.

وبذلك يكون عدد المنتخبات التي تأهلت إلى دور الستة عشر حتى الآن 14، في انتظار حسم بطاقتين بباقي مباريات دور المجموعات.

وسبق لمنتخب نيجيريا أن ضمن تأهله إلى دور الـ16، بعد فوزه في مباراتين بالمجموعة الثالثة على تنزانيا وتونس، وكذلك الحال للكاميرون وكوت ديفوار بالمجموعة السادسة.