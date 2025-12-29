جمع المنتخب المصري 7 نقاط بعد فوزين في أول جولتين على زيمبابوي وجنوب إفريقيا، قبل التعادل أمام أنغولا، الإثنين.

وتأهل "الفراعنة" لدور الـ16 رفقة جنوب إفريقيا التي فازت على زيمبابوي بنتيجة 3-2 في مباراة أخرى بنفس التوقيت.

وقال حسام حسن عقب التعادل السلبي أمام أنغولا، الإثنين: "لا أهتم بالمشككين، بل أهتم ببلدي والجماهير البسيطة في الشوارع والمقاهي، لقد أنجزنا خطوة بالتأهل للدور الثاني، ولن نكتفي بذلك، لأن مشوار البطولة طويل".

وأضاف في تصريحات عق المباراة: "لقد دفعت بتشكيلة كاملة من البدلاء أمام أنغولا، لإراحة اللاعبين الأساسيين وتفادي غيابات بسبب الإنذارات، وأي مدرب مكاني سيفعل ما فعلته".

وختم حسام حسن: "نحن مطالبون بإسعاد جماهيرنا، وتطوير الأداء، أنا راض عن مستوى الفريق في أول 3 مباريات بكأس الأمم، وأعد الجماهير بتحسين المستوى، ولكن في الوقت الحالي يبقى الفوز والنتائج هو الأهم".