وانتقد جبريل الرجوب الحكم المصري أمين عمر، مشككا في صحة القرارات التحكيمية التي اتخذها خلال مباراة المنتخب الفلسطيني أمام نظيره السعودي في 11 ديسمبر الجاري، ضمن دور ربع النهائي من بطولة كأس العرب قطر 2025.

وأكد الاتحاد المصري، في بيان رسمي الإثنين، "استغرابه الشديد" مما صدر عن رئيس الاتحاد الفلسطيني بحق أحد الحكام المصريين، مشددا في هذا الإطار على "حرصه الدائم على الحفاظ على علاقات الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق بين جميع الاتحادات الشقيقة".

وأعرب الاتحاد المصري عن "رفضه التام لما ورد في تلك التصريحات من عبارات لا تتماشى مع القيم والمبادئ التي يرسخها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يتعلق باحترام الحكام وتقدير دورهم المحوري في إدارة المباريات"، كما استنكر ما تضمنته هذه التصريحات بحق "أحد أفضل الحكام المصريين الذين يحظون بثقة وتقدير (الفيفا)".

وشدد الاتحاد في بيانه على ثقته الكاملة في كفاءة الحكم المصري المهنية ونزاهته، مؤكدا أن هذه الثقة "تستند إلى مشاركاته المشرفة على المستويين القاري والدولي".

واختتم الاتحاد المصري بيانه بالمطالبة بضرورة مراعاة طبيعة العلاقات الأخوية التي تسمو فوق أي "تصريحات شعبوية"، بما يسهم في تعزيز التضامن بين الاتحادات العربية وخدمة مصالح كرة القدم.