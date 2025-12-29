وبادر أماد ديالو بالتسجيل لمصلحة كوت ديفوار في الدقيقة 51، لكن حامل اللقب لم يهنأ بتقدمه كثيرا بعدما أحرز جيسلان كونان نجم "الأفيال"، هدفا عكسيا لصالح الكاميرون في الدقيقة 56.

وبعد اللقاء الذي وصفه المتابعون بـ"مباراة بلايستيشن" في إشارة إلى سرعته وإثارته، وضع المنتخبان قدما في دور الـ16 للمسابقة، إذ رفعا رصيدهما إلى 4 نقاط.

ويتقاسم المنتخبان صدارة ترتيب المجموعة، لتصبح الجولة الأخيرة حاسمة في تحديد مراكز المنتخبات الأربعة في تلك المجموعة.

ويختتم منتخب كوت ديفوار، المتوج بالبطولة 3 مرات، مبارياته في المجموعة أمام الغابون، متذيل الترتيب بلا نقاط، الأربعاء، وفي نفس الوقت تلعب الكاميرون الفائزة باللقب 5 مرات، مع موزمبيق، صاحبة المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

يذكر أن لائحة البطولة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.