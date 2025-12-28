واقتنص منتخب السودان انتصارا ثمينا 1 / صفر على منتخب غينيا الاستوائية، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عبر (النيران الصديقة)، بعدما أحرز ساؤول كوكو، لاعب غينيا الاستوائية، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 76.

بهذا الانتصار، حصل منتخب السودان على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتقدم للمركز الثالث، قبل لقاء الجزائر وبوركينا فاسو، متصدر ووصيف المجموعة حاليا بنفس الرصيد من النقاط، في وقت لاحق من مساء اليوم في ذات الجولة.

في المقابل، بقي منتخب غينيا الاستوائية بلا نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب، قبل لقائه في الجولة الأخيرة مع الجزائر، في حين يختتم منتخب السودان مبارياته بالدور الأول مع بوركينا فاسو.

وكان منتخب السودان، الفائز باللقب عام 1970، افتتح مشواره في المجموعة بالخسارة صفر / 3 أمام الجزائر، في الجولة الأولى التي شهدت خسارة غينيا الاستوائية 1 / 2 أمام بوركينا فاسو.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة بالمجموعات الست لمرحلة خروج المغلوب، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.