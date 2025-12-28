وأعرب مدرب المنتخب المغربي عن رضاه التام بشأن المستوى الذي قدمه إبراهيم دياز في المباراة الأخيرة، بعد موجة من الانتقادات التي طالته، موضحا أن قيمته لا تختزل في التسجيل فقط.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة أمام زامبيا في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا بالمغرب، إن دياز "لاعب محوري، حاضر ذهنيا وتدخلاته في آخر 30 مترا تكون دقيقة، والأهم بالنسبة لي هو أن يكون جاهزا لخدمة المجموعة".

وعاد الركراكي إلى تصريحاته السابقة بخصوص كونه الأنسب لقيادة المغرب نحو اللقب القاري، مؤكدا ثقته في مشروعه الفني، مضيفا "أؤمن دائما بأنني الرجل المناسب لهذه المهمة، وإلا لما كنت هنا، لكنني واع بأن الطريق لن يكون مفروشا بالورود وسنعاني كثيرا".

وتطرق مدرب الأسود إلى اختياره إشراك إسماعيل الصيباري في مركز غير معتاد عليه، مبرزا أن اللاعب بذل مجهودا بدنيا كبيرا، خصوصا في مواجهة مالي، ومشددا على أن المنافسة مفتوحة داخل الفريق، بقوله: "الملعب مفتوح أمام الجميع، والأهم بالنسبة لي هو تنوع الخيارات التكتيكية، بما فيها إمكانية اللعب بمهاجمين اثنين".

وبخصوص قلة التسديدات على المرمى خلال المباراتين الأخيرتين، اعترف الركراكي بوجود هامش واضح للتطور، موضحا أنه لا يفرض قيودا على لاعبيه في هذا الجانب، وأن العمل متواصل من أجل تحسين الفعالية الهجومية.

كما توقف عند غياب أشرف حكيمي عن مباراتين، واصفا إياه بقائد المجموعة وأفضل لاعب إفريقي حاليا ومن بين الأفضل عالميا، مشيرا إلى أن اللاعب بذل مجهودا كبيرا من أجل العودة والمشاركة في البطولة.

وأكد الركراكي أن حضور حكيمي سيمنح المنتخب المغربي قوة إضافية في الأدوار المقبلة، في إطار الطموح للذهاب بعيدا في المنافسة، مشددا على أنه لا يمثل فقط قيمة فنية، بل نموذجا أخلاقيا داخل الفريق.

وعن الانتقادات التي أعقبت التعادل مع مالي، أوضح وليد الركراكي أنه يدرك جيدا طبيعة المزاج العام بحكم تجربته الطويلة لاعبا ومدربا، مؤكدا أنه كان يتمنى تغيير هذه العقلية منذ توليه تدريب المنتخب.

وقال في هذا الصدد إن "95 بالمئة من المغاربة يحبون اللاعبين ويدعمونهم، ونحن نعرف جيدا ما يتطلبه الأمر منا، وإذا تأهلنا بسبع نقاط ولا يزال البعض غير راض، فهذا أمر إيجابي ويعكس أن سقف التطلعات أصبح عاليا جدا".

حكيمي: "الكان" معقدة

أكد أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي وباريس سان جرمان الفرنسي، جاهزية أسود الأطلس لمواجهة زامبيا، مشددا على أن الطموح يتمثل أولا في تصدر المجموعة الأولى من كأس أفريقيا، ثم التفكير في الأدوار الإقصائية.

وقال حكيمي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا توجد مباراة سهلة في كأس إفريقيا، نحن جاهزون وأهدافنا واضحة، تصدر المجموعة أولا ثم التفكير في المرحلة المقبلة".

وتوقف قائد أسود الأطلس عند التعادل أمام مالي، معتبرا أن المنتخب المغربي لم يظهر بالمستوى المطلوب في تلك المواجهة، وأضاف "كانت مباراة قوية أمام منتخب يمثل أمة رياضية كبيرة، ولم أحب ما حدث في تلك المباراة، نعرف أن المطلوب منا أكبر وسنظهر بشكل مختلف أمام زامبيا".

وأشار حكيمي إلى أن كأس إفريقيا مسابقة معقدة، تحكمها ضغوط الجماهير والإعلام، قائلا "الجماهير والصحافة متطلبة وتريد الفوز في كل مباراة، لكن علينا أن نحافظ على توازننا وتواضعنا لأن البطولة ليست سهلة، والمطلوب هو مواصلة العمل بجدية لأننا نعرف ما ينتظرنا".

وبخصوص حالته البدنية، أوضح نجم باريس سان جرمان أنه يشعر بتحسن وجاهز لمساعدة المنتخب في أي وقت، بعد عمله مع الجهاز الطبي، مؤكدا أن القرار النهائي يبقى بيد المدرب.

وعن زيارة صديقه كيليان مبابي للمغرب، قال حكيمي: "أنا فخور باستقبال صديقي كيليان الذي يحب المغرب ويزوره رفقة عائلته، وقد أخبرني أننا من بين المرشحين للفوز باللقب".

وختم حكيمي حديثه بالتأكيد على أن حلمه الأكبر هو التتويج بكأس أفريقيا، سواء شارك في مباراة الغد لبضع دقائق أم لا، مشيرا إلى أن احتلال المغرب للمركز الرابع في مونديال قطر رفع سقف التوقعات، ما يفرض على الجميع الحفاظ على الهدوء والتواضع، ومطالبا الجماهير ووسائل الإعلام بمواصلة دعم المنتخب حتى النهاية، ومؤكدا في الوقت ذاته أن الانتقادات تصل إلى اللاعبين وتؤلمهم أحيانا، لأنهم يشتغلون بجدية كبيرة رفقة المدرب من أجل تشريف القميص الوطني.