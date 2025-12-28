وبعد أسبوع من تقديمه أول تمريرة حاسمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، أحرز فيرتز المنضم من ليفركوزن بصفقة ضخمة في الصيف بلغت قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني (157 مليون دولار)، هدفا ثانيا لليفربول بعد 89 ثانية فقط من الهدف الأول لزميله ريان جرافينبرخ.

وقال سلوت في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): "أنا متأكد أن فيرتز يشعر حاليا بالارتياح، وهو ما بدا عليه بعد تسجيل الهدف، وزملاؤه كانوا سعداء به".

وأضاف المدرب الهولندي: "معيار التقييم في كرة القدم يكون بالنتائج بالنسبة للفريق والأهداف والتمريرات الحاسمة للاعبين، ويتناسى الكثيرون المهام الفنية المطلوبة".

وتابع: "أعتقد أن فيرتز قدم عدة مباريات جيدة معنا، وأرى أيضا أنه يتحسن مع مرور الوقت، ولياقته البدنية تزداد تدريجيا، واقترب من هز الشباك، لذا لست متفاجئا بهدفه اليوم".

وشدد سلوت: "فيرتز يدرك تماما أن هدفا واحدا لا يكفي، لذا أتمنى أن يسجل المزيد معنا، لكنني معجب بأدائه طوال المباراة، وكان مميزا في أوقات عديدة".

ورغم الأداء القوي في الشوط الثاني، تعرض وولفرهامبتون لخسارته رقم 11 على التوالي، ليصبح أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، يفشل في تحقيق أي فوز في أول 18 مباراة بالموسم.

من جانبه، قال روب إدواردز، مدرب وولفرهامبتون الذي لم ينجح في وقف سلسلة الهزائم منذ توليه المسؤولية قبل 7 مباريات "إنها خسارة أخرى، وهذا أمر صعب، لقد قلت للاعبين، أنا أشعر بالألم، وهم يتألمون أيضا، لكنني سأشاهد المباراة مجددا، وسأحاول استخلاص بعض الإيجابيات".

وختم إدواردز "في الشوط الثاني، أظهرنا شجاعة وجودة عالية أمام فريق كبير".