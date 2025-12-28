وقال أبو ريدة في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري، السبت، إن مستوى منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا في المغرب "مبهر".

وأضاف: "مستوى منتخبنا الوطني مبهر وحاز على إعجاب جميع المسؤولين في الاتحادات الإفريقية".

وتابع: "حسام حسن مدرب كبير وقادر على تحقيق طموحات الجماهير المصرية بعد توفير كافة السبل اللازمة للنجاح، ونتمنى أن تكلل الجهود بالفوز بلقب البطولة".

وأشاد أبو ريدة بالدور الكبير الذي يلعبه محمد صلاح نجم المنتخب في قيادة الفريق مؤكدا أنه قائد حقيقي للاعبين ونجح في جعل المنتخب على قلب رجل واحد.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الستة عشر بعد فوزه الجمعة على جنوب إفريقيا 1-صفر ليتصدر المجموعة الثانية برصيد ست نقاط قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات.

وسجل صلاح هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، بعد تعرضه لالتحام داخل منطقة الجزاء.

ورفع صلاح رصيده إلى هدفين في البطولة الحالية، ليصل إلى تسعة أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الإفريقية، منفردا بالمركز الثالث في قائمة هدافي منتخب مصر تاريخيا.