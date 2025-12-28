وأحرز فيكتور أوسيمين هدف تقدم نيجيريا في الدقيقة 44، ثم أضاف نديدي الهدف الثاني بالدقيقة 50، قبل أن يكمل الثلاثية أديمولا لوكمان في الدقيقة 67.

وسجل منتصر الطالبي هدف تونس الأول في الدقيقة 74، وأضاف علي العابدي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ورفع منتخب نيجيريا بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد تونس عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وأصبحت نيجيريا الفائزة بلقب البطولة الإفريقية ‌ثلاث مرات في 1980 و1994 و2013، ثاني المتأهلين إلى دور 16 بعد المنتخب المصري الذي ضمن التأهل من صدارة المجموعة الثانية بالفوز 1-صفر على جنوب إفريقيا الجمعة.

أما تونس التي يدربها ⁠سامي الطرابلسي والتي سبق لها الفوز باللقب مرة واحدة في عام 2004، فتتطلع إلى حسم التأهل عبر الجولة الثالثة عندما تلتقي تنزانيا في الرباط، بينما تلتقي نيجيريا مع أوغندا في فاس.

وفي وقت سابق من يوم السبت تعادل منتخبا أوغندا وتنزانيا 1 - 1 ليحصد كل منهما أول نقطة في مشوار البطولة المقامة بالمغرب.