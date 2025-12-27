وقال محمد مراد المنسق الإعلامي للمنتخب المصري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الجمعة: "محمد صلاح لم يتحدث مع مدرب جنوب إفريقيا عن أي أمور تتعلق بالمباراة. تبادلا التحية والسلام فقط. وكل ما يقال غير ذلك لا أساس له من الصحة".

وكان هوغو بروس كشف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن صلاح اعترف له بأن ضربة الجزاء التي حصل عليها عقب المباراة غير صحيحة.

وكان صلاح حصل على ركلة جزاء سجل منها هدف المباراة الوحيد، ليفوز المنتخب المصري بهدف نظيف ويضمن صدارة المجموعة والتأهل لدور الـ16.