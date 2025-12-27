وسجل إبراهيم دياز هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ثم أحرز لاسين سينايوكو هدفا من ركلة جزاء أيضا في الشوط الثاني لتفرض مالي التعادل 1-1 على المغرب الجمعة.

وكان المغرب بحاجة للفوز في مباراته ليحسم تأهله إلى دور الـ16 من صدارة المجموعة لكن مالي لم تستسلم للخسارة وأدركت التعادل في الشوط الثاني لتعزز آمالها في المجموعة.

ورفع المغرب، الذي افتتح البطولة بالفوز 2-صفر على جزر القمر، رصيده في صدارة المجموعة إلى أربع نقاط ويليه مالي ‌وزامبيا برصيد نقطتين لكل منهما بينما تتذيل جزر القمر المجموعة بنقطة واحدة.

وسيُحسم التأهل عبر الجولة الثالثة حينما يلتقي المغرب مع زامبيا ومالي مع جزر القمر.

وتفوق المغرب في ⁠الاستحواذ والضغط الهجومي في أغلب فترات المباراة لكنه واجه حذرا دفاعيا وإصرارا من جانب منتخب مالي الذي تمسك بنقطة التعادل رغم استمرار محاولات المغرب والتغييرات التي أجراها المدرب وليد ‌الركراكي خلال الشوط الثاني.

وفرض المنتخب المغربي تفوقه في الاستحواذ منذ البداية وقدم أكثر من محاولة هجومية لكنه واجه صعوبة في تهديد الشباك وسط صلابة دفاع مالي.

وجاءت أول فرصة خطيرة للمغرب في الدقيقة 17 عندما تبادل دياز الكرة مع عز الدين أوناحي ثم سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء لكن جيجي ديارا حارس مالي تصدى للكرة ببراعة وارتدت إلى إسماعيل صيباري الذي سددها فوق العارضة.

وبمرور الوقت، اكتسب منتخب مالي مزيدا من الثقة وفرض حضوره عبر التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن دون خطورة حقيقية على مرمى المغرب.

وبمرور أول نصف ساعة، ‍كثف المغرب ضغطه الهجومي بحثا عن هزّ الشباك وأرسل نصير مزراوي عرضية خطيرة أمام المرمى باتجاه صيباري لكن الدفاع تدخل في اللحظة المناسبة ليحرم صيباري من التصويب.

وفي الدقيقة 43، أرسل أنس صلاح الدين عرضية عالية إلى أيوب الكعبي الذي قابلها بضربة رأس لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وتوقف اللعب في الدقيقة ‍الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول ⁠حينما طالب لاعبو المغرب بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد خلال محاولة إيقاف توغل دياز داخل منطقة الجزاء.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو ليعلن احتساب ركلة جزاء للمغرب سجل منها دياز هدف التقدم.

وبدأ المنتخب المغربي الشوط الثاني بضغط هجومي قوي لكن الفريق المالي كثف تركيزه بشكل كبير على التأمين الدفاعي.

ورغم صلابة الدفاع المالي، نجح لاعبو المغرب في التوغل بشكل متكرر إلى منطقة الجزاء لكن افتقاد الدقة في اللمسات الأخيرة أضاع ‌أكثر من فرصة على أصحاب الأرض.

وتوقف اللعب في ‍الدقيقة 61 عندما لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو قبل أن يعلن عن احتساب ركلة جزاء لمالي بداعي تعرض سينايوكو لعرقلة من جانب جواد الياميق، وتقدم سينايوكو لتنفيذ الركلة مسجلا منها هدف التعادل في شباك الحارس ياسين بونو.

وأجرى الركراكي مدرب المغرب ثلاثة تغييرات في الدقيقة ‌70 إذ أشرك يوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي وبلال الخنوس بدلا من الكعبي وأوناحي ودياز.

وضاعت فرصة ثمينة على المغرب في الدقيقة 78 عندما تلقى النصيري تمريرة وهيأ نفسه داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة بقدمه اليسرى لكن الحارس تألق في إبعاد الكرة إلى ركنية لم تستغل.

ودفع الركراكي باللاعبين إلياس بن صغير وسفيان رحيمي بدلا من سفيان أمرابط وصيباري في الدقيقة 82.

وكاد بن صغير أن يخطف هدف الفوز للمغرب عندما سدد كرة خطيرة من ركلة حرة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع لكن حارس مالي تصدى لها ببراعة كما تصدى لكرة ⁠خطيرة من ضربة رأس من زميله وويو كوليبالي كادت أن تسفر عن هدف عكسي في آخر لحظات المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.