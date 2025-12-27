وارتدى النجم الفرنسي الذي ظهر في المقصورة الرئيسية قميص زميله السابق أشرف حكيمي المدافع الأيمن لباريس سان جيرمان.

وأظهرت لقطات تلفزيونية حضور مبابي الذي نال تحية كبيرة من الجماهير المغربية الحاضرة.

وسبق أن أشارت تقارير مغربية إلى أن مبابي تلقى دعوة من صديقه حكيمي من أجل الحضور في هذه المباراة، مستغلا فترة توقف المسابقات في أغلب الدوريات الأوروبية بسبب احتفالات أعياد الميلاد.

ولعب مبابي رفقة حكيمي لسنوات في سان جيرمان، قبل أن ينتقل الأول إلى ريال مدريد الذي تألق بين صفوفه.

وكان منتخب المغرب قد افتتح مشواره في البطولة بالفوز على جزر القمر بهدفين دون رد يوم الأحد الماضي في البطولة التي ستتواصل منافساتها حتى يوم 18 من يناير المقبل.