وجاءت تصريحات الشناوي عقب فوز مصر على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وهي المباراة التي تألق خلالها الحارس الدولي وقدم تصديات حاسمة منحته جائزة رجل المباراة.

وقال الشناوي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "سعيد بجائزة رجل المباراة، وهي في الحقيقة تتويج لمجهود الفريق بالكامل".

وأضاف، بحسب ما نقله الحساب الرسمي للمنتخب المصري على منصة "إكس": "نحن سعداء بالفوز وتصدر المجموعة، ونلعب كل مباراة وكأنها نهائي، ونشكر الجماهير المصرية والمغربية على دعمها المستمر".

وبهذا الفوز، ضمن المنتخب المصري التأهل متصدراً مجموعته، قبل مواجهة منتخب أنجولا يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ضمن البطولة المقامة في المغرب.