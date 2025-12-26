واستهل المنتخبان مشوارهما بالفوز في الجولة الأولى، حيث فاز منتخب مصر 2 / 1 على زيمبابوي، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بثنائية لنجميه عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي ومحمد صلاح هداف ليفربول الذي منح الفراعنة الفوز بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع.

وبالنتيجة نفسها، بدأ منتخب جنوب أفريقيا بطل القارة عام 1996 الفائز ببرونزية النسخة الأخيرة 2023 بكوت ديفوار، مشواره بالفوز على أنغولا بهدفين لهدف واحد.

وستكون مباراة هي المواجهة الرابعة بينهما في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، بعد أن التقيا سابقا في أعوام 1996 و1998 و2019، حيث فاز الفراعنة مرتين بنتيجة 1 / صفر في نسخة 1996 بجنوب أفريقيا، ثم الفوز بثنائية في نهائي نسخة 1998 ببوركينا فاسو، بينما رد الأولاد بالفوز 1 / صفر، وتسببا في إقصاء مصر من دور الـ16 بنسخة 2019 التي استضافتها.

والتقى المنتخبان إجمالا 14 مرة، فازت جنوب أفريقيا في 8 مباريات، ومصر في 4، وانتهت مباراتان بالتعادل، حيث التقيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2012، حيث فازت جنوب أفريقيا 1 / صفر على أرضها، وانتهت المباراة الأخرى بالتعادل السلبي، ولم يتأهل أي من الفريقين إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2012، بينما تأهلت النيجر بدلا منهما.

ولم تخسر جنوب أفريقيا في آخر 6 مباريات لها أمام مصر، حيث فازت في 4 وتعادلت في اثنتين بينما كان آخر فوز لمصر بنتيجة 1 / صفر في مباراة ودية أقيمت في 15 نوفمبر عام 2006 بهدف سجله عماد متعب في لقاء أقيم بالعاصمة البريطانية لندن.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن أيضا للحفاظ على سلسلة قوية للفريق بالوصول إلى 12 مباراة متتالية بدون خسارة في كأس الأمم، لأنه بتجنب الخسارة أمام زيمبابوي، واصل الفراعنة سلسلة من 4 انتصارات و7 تعادلات.