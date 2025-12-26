وحال تحقيق الفوز على مالي، يضمن المغرب التأهل للأدوار الإقصائية للمرة الخامسة تواليا، وهو إنجاز لم يتحقق منذ تلك الحقبة المظلمة بين عامي 2006 و2013 حين فشل الفريق في تخطي دور المجموعات في 4 نسخ متتالية.

كما يطمح رفاق إبراهيم دياز لتحقيق "الثنائية الافتتاحية" (الفوز في أول مباراتين) للمرة الرابعة في تاريخهم، مكررين إنجازات أعوام 2004 و2019 و2021.

وتاريخيا، يمتلك المغرب سجلا مهما في مباريات "الجولة الثانية" حيث تجنب الخسارة في 16 مباراة من أصل 19 خاضها في هذا الدور عبر تاريخه، بواقع 8 انتصارات و8 تعادلات مقابل 3 هزائم، ولم يتذوق طعم الهزيمة في الجولة الثانية منذ نسخة 2012 أمام الغابون.

وتكتسب مواجهة مالي أبعادا عاطفية وتاريخية خاصة للمدير الفني لأسود الأطلس، وليد الركراكي؛ فقد كان أحد العناصر الأساسية في التشكيلة التي خاضت مواجهة المنتخبين في نصف نهائي نسخة تونس 2004، وفي ذلك اليوم حقق المغرب فوزا كاسحا بأربعة أهداف دون رد، وهو الانتصار الذي مازال يصنف حتى الآن كأكبر فوز للمغرب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، كما تظل هي الهزيمة الأثقل في تاريخ مشاركات مالي بالبطولة.

ويبقى الحذر واجبا من سيناريو "نسخة 2008" ، حين فاز المغرب في مباراته الافتتاحية بخماسية ثم سقط في الجولة الثانية أمام غينيا في طريقه لتوديع البطولة، وهو الفخ الذي يريد الركراكي تجنبه تماما.

مباراة تحدي "اللعنة التاريخية"

ومن جانبه يدخل منتخب مالي المواجهة تحت ضغط "لعنة تاريخية" محيرة، حيث أن الإحصائيات الرسمية لكأس أمم أفريقيا تشير إلى أن "النسور" يعانون من عجز تام في مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، فمنذ فوزهم الوحيد في هذه الجولة عام 2004 أمام بوركينا فاسو، خاضت مالي 9 نسخ متتالية فشلت خلالها في تحقيق أي انتصار في الجولة الثانية، حيث تعادلات 5 مرات وخسرت 4 مرات.

وهذا "النحس" الرقمي الذي يمتد لـ 21 عاما يضع المدرب توم سينتفيت أمام تحد ذهني قبل أن يكون فنيا، خاصة وأن الفريق يواجه خصما لم يخسر على مدار 12 مباراة متتالية في دور المجموعات، إذ حقق 9 انتصارات و3 تعادلات، وتعود آخر هزيمة له في هذا الدور إلى عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مالي لم يخسر قط في مباراته الافتتاحية بكأس أمم أفريقيا وقد حافظ على هذا السجل المثالي من خلال التعادل مع زامبيا في مباراته الأولى بالمغرب.