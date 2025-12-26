ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لمواجهة مصر، الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب.

وسبق لريبيرو أن قاد مبوكازي (20 عاما) خلال فترة ولايته مع أورلاندو بايرتس، معتبرا أنه "لاعب يمتلك كل المقومات للنجاح واللعب على أعلى المستويات".

وفي تصريحات لموقع "أفريكا توب سبورتس"، لفت المدرب إلى "الجانب البدني والقوة الذهنية، التي تميز اللاعب عن كثيرين غيره بنفس المرحلة العمرية".

وقال ريبيرو، الذي قاد الأهلي المصري لفترة قصيرة منذ بداية الصيف الماضي وحتى مطلع الموسم الجاري: "مبوكازي لديه كل المقومات لكي يصبح لاعبا كبيرا، كما أنه يمتلك عقلية كروية مميزة، ولديه القدرة على تنفيذ الأفكار. ربما أقول إنه غرور لكن بطريقة إيجابية، مما يجعله مميزا أمام الحضور الجماهيري الكبير".

ولعب مبوكازي أساسيا في فوز منتخب جنوب إفريقيا على أنغولا 2-1 بالجولة الأولى، علما أنه قدم أداء مميزا.

يذكر أن ريبيرو وصل بأورلاندو بايرتس إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، لينتقل في الصيف إلى تدريب الأهلي، حيث لم يحقق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية، ثم عجلت التعثرات برحيله عن الفريق.