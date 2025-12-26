وتلقى النجمان الفرنسيان دعوة من صديقهما أشرف حكيمي، لاعب منتخب المغرب وباريس سان جرمان الفرنسي.

وحسبما ذكرت صحيفة "إل إي 360" المغربية، فإن مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني من المتوقع أن يحضر المواجهة المرتقبة بين المغرب ومالي، الجمعة.

كذلك هو الحال بالنسبة لديمبلي الفائز بالكرة الذهبية، زميل حكيمي في باريس سان جرمان، علما أنه قد يكون حاضرا أيضا في مباريات أخرى.

والأربعاء ظهر ضيف استثنائي في المدرجات خلال مباراة الجزائر والسودان، حيث تابع زين الدين زيدان نجله لوكا في مشاركته الأولى بالمسابقة القارية.