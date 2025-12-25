اتخذ المغرب سلسلة من الإجراءات اللوجستية والأمنية من أجل تأمين مباريات، واحتفالات وتنقل الجماهير في كأس الأمم الإفريقية 2025 التي انطلقت منافساتها في 21 ديسمبر وتستمر إلى غاية 18 يناير المقبل.

ولتسهيل تحركات المشجعين "كان 2025" والحفاظ على أمن المباريات، وضمان سير فعاليات البطولة القارية، اتخذت السلطات المغربية سلسلة من الإجراءات.

مركز التعاون الشرطي الإفريقي

وقبيل انطلاق منافسات الكان افتتح بمدينة سلا مركز التعاون الشرطي الإفريقي، كأول مركز من نوعه على مستوى القارة الإفريقية بهدف قيادة وتنسيق وتبادل المعلومات الأمنية المرتبطة بتأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، بشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" في إطار مشروع "ستاديا" للأمن الرياضي، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.

ويتضمن المركز، ممثلين عن أجهزة الأمن المغربية، ومندوبين من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "الكاف"، إلى جانب ضباط يمثلون أجهزة أمنية للدول المتأهلة لكأس أمم إفريقيا 2025، إضافة إلى عناصر من دول أخرى.

ويطلع المركز بدور محوري في مجال اليقظة المعلوماتية الرقمية عبر رصد التهديدات السيبرانية المحتملة، بما في ذلك مخاطر الإرهاب والتطرف والاختراقات المعلوماتية، وذلك بالتنسيق مع وحدة الجرائم السيبرانية التابعة لـ"الإنتربول".

إجراءات أمنية

واعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب منظومة شاملة ومتكاملة مبنية على أحدث التقنيات لضمان أقصى درجات الأمان خلال البطولة.

ولمواكبة هذا الحدث الرياضي قامت المديرية المغربية بتعزيز جميع مصالح الأمن الرياضي في المغرب، وقامت بتعزيز حصصها البشرية ومواردها اللوجستية، إلى جانب إمداد شرطة الحدود بالمواد البشرية اللازمة للاستجابة الفورية للعدد الكبير من المشجعين الأجانب الذين يأتون إلى المغرب لمتابعة المنافسة.

ونشرت المديرية نظاما ذكيا للمراقبة بالفيديو في المدن الكبرى المستضيفة مثل الرباط، والدار البيضاء، ومراكش وطنجة.

ويعتمد هذا النظام على كاميرات ثابتة ومتحركة تعمل عبر منصة رقمية مركزية تتيح متابعة الأوضاع في الوقت الفعلي، وتم تخصيص 6000 كاميرا متحركة لتغطية 75 موقعا ذا أولوية، خصوصا على الطرق ذات الكثافة المرورية العالية، لتعزيز الوقاية والسرعة والاستجابة الفورية، وفقا لوسائل إعلام مغربية.

كما جهزت الملاعب الرياضية بمراكز شرطة وغرف قيادة لإدارة العملية الأمنية داخل الملاعب.

وفي ذات السياق، أنشأت السلطات وحدات خاصة مدعومة بالكلاب والخيالة، إلى جانب نشر 16 فريقا للتدخل مدعوما بطائرات مسيرة، إضافة إلى توفير سيارة ودراجة نارية ومركبة عالية التقنية.

توافد السياح وإنشاء مناطق للمشجعين

وقبيل انطلاق مباريات "الكان" سجلت مطارات المغرب عددا قياسيا من الوافدين إذ استقبلت أكثر من 868 ألف مسافر خلال 10 أيام فقط، بارتفاع قدره 10.7 بالمئة مقارنة بسنة 2024، وفقا لبيانات المكتب المغربي للمطارات.

وفي ذات السياق أطلقت الفيدرالية المغربية للنقل السياحي، منظومة مندمجة لتأمين التنقل وسلامة واستقبال الوفود والمشجعين القادمين لمؤازرة منتخباتهم في بطولة "الكان".

كما أقامت السلطات المغربية مناطق للمشجعين في مختلف المدن المغربية، ويمكن لأي مشجع يحمل بطاقة هوية المشجع أن يدخل إلى هذه المناطق التي توفر بثا مباشرا للمباريات، وحفلات موسيقية وعروضا حية.