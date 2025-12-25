ونفى الركراكي خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء مباراة مالي المرتقبة الجمعة، إصابة المدافع نايف أكرد، موضحا أن اللاعب في كامل جاهزيته البدنية. وفي المقابل، أوضح أن غانم سايس يعاني من تمدد عضلي سيمنعه من المشاركة في المباراة.

وقال :"نحاول ضمان التأهل مبكرا انطلاقا من مباراة الغد، لأن التوقعات كبيرة بحكم أننا البلد المنظم، والأراء بعد المباراة الأولى كانت كثيرة، لكن عندما نرى ما وقع في باقي مباريات الجولة الأولى ندرك أننا مطالبون بالتحلي بالهدوء والتركيز".

ووصف المباراة بأنها البداية الحقيقية للمنافسة في كأس أمم أفريقيا 2025، مشددا على أن الفوز في مباراة الافتتاح لا يعني شيئا إذا لم يعزز بنتيجة إيجابية ثانية.

وقال:"كل مباراة لها صعوبتها الخاصة، لكننا ندخل مواجهة منتخب نعرفه جيدا ويعرفنا جيدا، منتخب قوي يملك لاعبين متميزين منذ سنوات، وأتوقع مباراة متوازنة يسودها الكثير من الندية والقوة. الماليون متحفزون دائما عندما يواجهوننا ويضاعفون جهودهم في الملعب، وهذا من سوء حظنا".

وعن الصعوبات التكتيكية، أقر الركراكي بأن المنتخب المغربي يعاني أحيانا أمام الفرق التي تعتمد الدفاع المتأخر، لكنه شدد على أن "النتائج الأخيرة تؤكد أننا نجد دائما الحلول، ودورنا هو البحث المستمر عن الطرق المناسبة لبلوغ المرمى".

وأضاف :"نعاني أحيانا من ضعف الفعالية الهجومية وقلة التواجد داخل منطقة الجزاء، وربما نواجه مشاكل أخرى أمام مالي، لكننا جاهزون لكل الاحتمالات".

واعتبر الركراكي أن هذه النسخة هي الأصعب في تاريخ كأس إفريقيا، قائلا :"الجميع متحفز والظروف مواتية لكل المنتخبات من حيث الملاعب والفنادق، وامتيازنا الوحيد هو الجمهور، ولهذا ركزت عليه كثيرا في حديثي السابق".