وسجل هدف اللقاء أماد ديالو مع بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة حاسمة من فرانك كيسيه، في مباراة فرض فيها الإيفواريون سيطرتهم رغم إهدار عدة فرص.

ولم يكن الانتصار مجرد ثلاث نقاط، بل امتدادا لرقم تاريخي لافت، إذ حافظ منتخب "الأفيال" على سجله خاليا من الخسارة في مباريات الافتتاح بالبطولة للقاء الرابع عشر على التوالي، في سلسلة تمتد منذ 29 عاما، ليؤكد الأفيال تفوقهم الدائم في ضربة البداية القارية.

ويمنح هذا الفوز دفعة قوية للمدرب إيميرس فاي في مشوار الحفاظ على اللقب، قبل المواجهة المرتقبة أمام الكاميرون، والتي قد تحسم مبكرا صدارة المجموعة في واحدة من أقوى قمم الدور الأول.