وانطلقت البطولة في المغرب الأحد الماضي، وشهدت الأيام الأولى نتائج متوقعة، مع بداية قوية للمنتخبات المرشحة. وحقق المنتخب المغربي فوزا افتتاحياً على جزر القمر 2-صفر.

ويستعد المغرب لمواجهة قوية أمام مالي يوم الجمعة في الرباط، مع ترقب عودة القائد أشرف حكيمي.

كما تتجه الأنظار إلى مواجهة مصر وجنوب أفريقيا، وسط اهتمام بأداء محمد صلاح.

وتختتم مرحلة المجموعات في 31 ديسمبر، على أن ينطلق دور الـ16 في الثالث من يناير، بينما تقام المباراة النهائية في 18 يناير.