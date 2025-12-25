وقررت اللجنة التأديبية للكاف فرض عقوبة خوض مباراتين دون جمهور على الفريق المغربي في مبارياته المقبلة التي سيستضيفها بالمسابقات القارية، إضافة إلى غرامات مالية بلغ مجموعها 100 ألف دولار أميركي.

وتوزعت الغرامات بين 20 ألف دولار بسبب استعمال أجهزة الليزر، و15 ألف دولار لرمي قوارير المياه، و15 ألف دولار لإدخال الجماهير عددا من الكرات إلى أرضية الملعب خلال المباراة بما يخالف مبادئ الروح الرياضية ونزاهة المنافسة، فضلا عن 50 ألف دولار بسبب رمي جسم خطير من الحديد اعتبرته اللجنة يشكل تهديدا لسلامة اللاعبين والحكام.

كما أكدت اللجنة ثبوت مخالفة نادي الجيش الملكي للمادتين 82 و83 من القانون التأديبي للكاف، إضافة إلى المادة 32 من لائحة الأمن والسلامة، نتيجة تصرفات غير مناسبة من بعض جماهيره.

وألزم "كاف" النادي المغربي بأداء المبلغ الإجمالي للغرامات داخل أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار.

ماذا حدث؟

في 28 نوفمبر الماضي، اندلعت أزمة حادة بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي عقب قيام بعض الجماهير بإلقاء آلة حادة باتجاه لاعب الأهلي محمود حسن تريزيغيه، ما أدى إلى اشتباكات محدودة بين اللاعبين بشأن الحصول على الأداة قبل تدخل حكم اللقاء.