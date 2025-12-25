ومن المدرجات المكتظة إلى الساحات التي امتلأت تدريجيا، أظهرت مباريات الجولة الأولى أن الأجواء الفريدة التي تميز البطولة الإفريقية لا تزال نابضة بالحياة بشكل كبير.

ووضع المغرب معيارا مرتفعا منذ وقت مبكر، حيث استقطب أعلى نسبة حضور في البطولة بلغت 60 ألف و180 مشجعا في مواجهته ضد جزر القمر في المباراة الافتتاحية.

كما جذبت مباراة الكاميرون أمام الغابون أعدادا غفيرة من الجماهير تجاوزت 35 ألف مشجع، مقابل حوالي 28 ألف مشجع في مباراة مصر مع زيمبابوي، مما أعاد التأكيد على الجاذبية الكبيرة التي يتمتع بها "الفراعنة".

وتابع أكثر من 18 ألف مشجع مباراة السنغال أمام بوتسوانا مقابل حوالي 16 ألف مشجع حضروا مباراة الجزائر أمام السودان.

ورغم تسجيل أرقام أكثر تواضعا في بعض المواجهات، وتحديدا مباراة جنوب أفريقيا ضد أنغولا التي حضرها حوالي 4 ألاف مشجع فقط مقابل حوالي 10 ألاف مشجع حضروا مباراة مالي أمام زامبيا، لكن الصورة العامة كانت مشجعة للغاية.

وتقام كأس أمم إفريقيا في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير.