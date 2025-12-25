وسجل إيتا إيونغ هدف الكاميرون الوحيد، في الدقيقة السادسة من المباراة التي أقيمت بمدينة أغادير.

بتلك النتيجة، تقاسم منتخب الكاميرون، البطل 5 مرات، صدارة ترتيب المجموعة مع كوت ديفوار حاملة اللقب، برصيد 3 نقاط لكل منهما، عقب فوز منتخب "الأفيال" بالنتيجة ذاتها على موزمبيق في وقت سابق من الأربعاء.

في المقابل، بقي منتخب الغابون بلا رصيد، مثلما هو حال المنتخب الموزمبيقي.

وتسعى الكاميرون للتتويج باللقب للمرة السادسة في تاريخه والأولى منذ عام 2017، من أجل مصالحة الجماهير التي تعرضت لخيبة أمل كبيرة، عقب فشل "الأسود" في التأهل لبطولة كأس العالم 2026.

يذكر أن لائحة المسابقة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الستة لدور الـ16 في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.