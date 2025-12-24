وافتتح محرز التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية ‌بعد هجمة ​منظمة بدأت من بغداد بونجاح وانتهت بلمسة بكعب القدم من هشام بوداوي، ليسكن محرز الكرة في الشباك.

وواصل محرز تألقه في الشوط ​الثاني حين أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 61 بعد تمريرة رائعة من محمد أمين عمورة، ليحقق ثنائيته الثانية ⁠في تاريخ مشاركاته بالبطولة القارية.

وهذا هو الهدف رقم 36 لمحرز لاعب الأهلي السعودي مع منتخب بلاده.

وفي الدقائق الأخيرة، عزز ‌إبراهيم مازة ‍النتيجة بتسجيل الهدف الثالث ‍بعد تمريرة بالرأس من بونجاح، محرزا أول أهدافه الدولية ‌مع المنتخب الجزائري.

وشهد اللقاء حضور أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان في المدرجات لمتابعة ابنه لوكا زيدان، الذي تألق في حراسة مرمى الجزائر وأنقذ فرصا خطيرة ⁠للسودان.

بهذا الفوز، يتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الخامسة مؤقتا بفارق الأهداف عن بوركينا فاسو، التي فازت بدورها في المباراة الأخرى.