وقرر لوكا زيدان، نجل زين الدين زيدان، في سبتمبر الماضي تغيير جنسيته الرياضية مفضلا تمثيل الجزائر، علما أنه خاض مباريات مع الفئة السنية لمنتخب فرنسا.

واستدعي لوكا زيدان لأول مرة إلى قائمةالمنتخب الجزائري في أكتوبر الماضي.

وقال حارس مرمى غرناطة في دوري الدرجة الثانية الإسباني إن والده دعمه في اختياره.

وأضاف في تصريحات صحفية: "كأي أب، كان دائما إلى جانبي. قال لي: هذا اختيارك، يمكن أن أقدم لك النصائح، لكن القرار الأخير يعود لك وحدك".

وأشار لوكا زيدان إلى العلاقة القوية التي تربطه بجده إسماعيل زيدان، المنحدر من منطقة القبائل، وقال: "عندما أسمع الجزائر، أفكر مباشرة في جدي. منذ الصغر، لدينا ثقافة جزائرية داخل العائلة. تحدثت معه قبل الالتحاق بالمنتخب، وكان في غاية السعادة".