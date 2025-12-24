وافتتح محرز التسجيل لمنتخب الجزائر بعد 81 ثانية فقط من انطلاق اللقاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في دور المجموعات.

وجاء الهدف إثر هجمة مرتدة سريعة، بدأت بتمريرة منبغداد بونجاح إلى محمد الأمين عمورة، الذي أرسل كرة عرضية إلى هشام بوداوي، هيأها بدوره لمحرز الذي سدد مباشرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة في الشباك.

ويعد هذا الهدف السابع لمحرز في تاريخ مشاركاته بكأس أمم أفريقيا، والأول له في البطولة منذ هدفه الحاسم في نصف نهائي نسخة 2019 أمام نيجيريا.

ويشارك منتخب الجزائر في البطولة سعياً للعودة إلى الأدوار الإقصائية، بعدما خرج من دور المجموعات في نسختي 2021 و2023، علما بأن المجموعة تضم أيضاً منتخبي بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.